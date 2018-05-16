Орешкин обозначил новый функционал МЭР

Внешнеэкономический блок, торговые переговоры и тарифное регулирование останутся в ведении Минэкономразвития, в ведение Минпромторга перейдут лишь торговые представительства за рубежом, заявил и.о. главы МЭР Максим Орешкин.

«Внешнеэкономический блок, конечно же, остается в министерстве экономического развития. Тема ВТО, торговых переговоров, тарифов, конечно же, останется у нас, здесь ничего не меняется», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.

Объясняя, почему было принято решение передать торгпредства в ведение Минпромторга, он сказал, что это вопрос оптимизации работы, в том числе, с Российским экспортным центром (РЭЦ).

«Это нужно, чтобы оптимизировать процессы, совместить их, повысить эффективность», – сказал Орешкин.



Передача торгпредств Минпромторгу начнется в ближайшее время, сказал Орешкин.

«Сейчас процедура будет вполне понятная: создадим совместную комиссию – с нашей стороны возглавит ее замминистра Азер Талыбов, со стороны Минпромторга это будет замминистра Василий Осьмаков, и передача произойдет максимально быстро и эффективно», – сказал он.

Орешкин заявил также, что пересмотр других полномочий Минэкономразвития, помимо передачи торговых представительств за рубежом Минпромторгу, возможен после формирования нового правительства.



«Полномочия будут меняться не только в этой части, они будут меняться в других частях в ближайшее время, когда новое правительство сейчас «устаканится». Вы увидите определенные изменения, которые не зафиксированы еще в этом указе. Поэтому – это более комплексная история с точки зрения полномочий функционала министерства», – сказал Орешкин.



Президент Владимир Путин ранее подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в котором, в частности, передал Минпромторгу руководство торговыми представительствами России и управление их недвижимостью.