Медведев рассказал об ограничениях для российского бизнеса на основании fake news

Российские компании часто сталкиваются с ограничениями на мировых рынках на основании ложных доказательств и новостей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), заявил, что против российских компаний «вводятся необоснованные экстерриториальные ограничения, которые основаны на преднамеренно сфальсифицированных «доказательствах», (...) на так называемых fake news (ложных новостей)», передает ТАСС.

По словам премьера, эти новости вбрасываются «через социальные сети, интернет-ресурсы, через отчеты различных некоммерческих организаций» и «имитируют достоверность».

В результате «без всякой правовой процедуры» российский бизнес «попадает в международные «черные списки», а это влечет существенные убытки для добросовестных компаний, для тысяч их инвесторов по всему миру».

Причина, считает Медведев, очевидна и «вполне прозаична» – это «даже не политика, это желание устранить конкурентов, которое прикрывается массированной информационной кампанией».

Он заявил также, что для повышения уровня правовой защиты в России «министерство юстиции подготовило проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи», передает РИА «Новости».

Согласно этой Концепции, все юристы будут обязаны «соблюдать профессиональные стандарты, нести ответственность за свои действия».

«Такие меры, как известно, принимали многие страны, включая Германию, США, Великобританию, Китай и массу других. Очевидно, что подобные перемены повлияют и на работу иностранных юридических фирм, которые действуют на территории России. Им придется также соблюдать единые требования по оказанию юридической помощи в нашей стране», – сказал Медведев.

Премьер отметил, что коррекция действующего законодательства будет идти поэтапно, чтобы адаптироваться успели и юристы, и граждане.

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