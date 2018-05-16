Российский военный корабль впервые прибыл в Папуа-Новую Гвинею

Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» в рамках делового захода прибыл в столицу Папуа-Новой Гвинеи – Порт-Морсби; это первый в истории отношений двух стран заход российского военного корабля, сообщил представитель Минобороны Игорь Дыгало.

«Учебный корабль ВМФ России «Перекоп» сегодня утром прибыл в Порт-Морсби. Деловой заход российского корабля продлится до 19 мая, после этого «Перекоп» продолжит движение по утвержденному маршруту во Владивосток», – цитирует Дыгало ТАСС.

На борту военного судна находятся более 200 курсантов второго и четвертого курсов Военно-морского института Военного учебно-научного центра ВМФ.

По словам Дыгало, двухмесячный дальний поход, целью которого является прохождение морской практики с Черноморского на Тихоокеанский флот, начался 1 апреля и стал первым в истории походов Военно-морского института с точки зрения географии движения учебного корабля «Перекоп».

Дыгало отметил, что в рамках программы первого захода корабля российского ВМФ состоятся визиты вежливости начальника Военно-морского института Владимира Соколова и командования корабля «Перекоп» к мэру города, руководству Вооруженных сил и ВМС Папуа-Новой Гвинеи.

На борту «Перекопа» перед проходящими практику курсантами штурманского факультета четвертого курса Военно-морского института предстоит получить допуск к самостоятельному несению штурманской вахты, а курсантам второго курса – закрепить на практике теорию кораблевождения.