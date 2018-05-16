СК завершил расследование дела Серебренникова

Следственные действия по делу Серебренникова завершены, СК собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества, сообщили в ведомстве.

Как говорится в сообщении на сайте СК, обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. На данный момент 50 томов уже изучены.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.

Ранее сообщалось, что СК настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест, учитывая состояние его здоровья. До этого Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать Малобродского, которому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его под домашний арест.

Напомним, в понедельник официальный представитель СК России Светлана Петренко Следствие приняло решение изменить меру пресечения экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания в СИЗО на подписку о невыезде.