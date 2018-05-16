Песков не исключил изменения формата общения с журналистами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускает возможность проведения еженедельной личной встречи с журналистами.

В ходе ежедневного конференц-колла Пескова спросили, возможен ли формат личной встречи с журналистами, «допустим, раз в неделю».

«Он возможен, безусловно. Конференц-колл (проводится – прим. ВЗГЛЯД) для того, чтобы экономить время и быть гибкими в течение дня, с учетом и вашего рабочего графика, и моего. В дальнейшем, безусловно, это пожелание может быть рассмотрено. Подумаем, спасибо за предложение», – передает РИА «Новости» слова Пескова.