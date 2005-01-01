Умерла руководитель «Театра.doc» Елена Гремина

Драматург и режиссер, руководитель «Театра.doc» Елена Гремина скоропостижно скончалась в Москве.

«Я только что узнала, говорят, что правда. Это очередной шок для нас... Все сейчас очень неожиданно. 1 апреля [скончался] Михаил Угаров, сейчас вот она», – сказала ТАСС заместитель директора театра Виктория Холодова.

Информацию подтвердила семья Греминой. Ранее информация о смерти драматурга появилась в соцсетях.

«Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять», – написала правозащитница Зоя Светова в Facebook.

Елена Гремина – одна из основателей и директор «Театр.doc», российский сценарист, режиссер и драматург «новой драмы».

Художественный руководитель и основатель Театра.doc, супруг Греминой, Михаил Угаров скончался на 63-м году в апреле 2018 года.