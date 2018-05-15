Андрей Малахов заявил, что похож на драгдилера

Ведущий Андрей Малахов заявил, что напоминает сам себе продавца наркотиков на фото десятилетней давности. Подписчики опровергли это заявление, заметив его сходство с Антонио Бандерасом.

«Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова. Прошло уже 10 лет со дня фотосессии. Тогда мне казалось, что я очень смахиваю на драгдилера. Это чувство не покидает и сейчас», – написал телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Instagram.

Публикация от @malakhov007 15 Май 2018 в 1:47 PDT

Подписчикив свою очередь рассказали, какие ассоциации у них вызывает портрет Малахова:

«Нет, вы на этом фото больше похожи на цыганского барона!», – написала lindamuzika.

«На Антонио Бандераса здесь похож очень! Красавец!», – считает kirill.anastasiia.

«Вот с кого Артур Пирожков «слямзил» свой образ», – отметила vita__minka__belka.

Подписчики также сообщали, что Малахов напоминает им Стаса Михайлова, персонажа из фильма Гая Ричи, Аль Пачино.

Некоторых комментаторов испугала черная рамка, обрамляющая портрет телеведущего.

Ранее Малахов опубликовал ретрофото своего новоселья в Москве, на котором он улыбается, глядя на Екатерину Стриженову.