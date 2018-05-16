Норвежская нефтегазовая компания Statoil изменила название

Норвежская нефтегазовая компания Statoil сменила название на Equinor; со среды ее акции будут торговаться на бирже в Осло под тикером EQNR.

Решение о смене названия было одобрено на годовом собрании акционеров, следует из сообщения на сайте компании.

Гендиректор Equinor Эльдар Сетр признал, что понадобится время, чтобы привыкнуть к изменениям, пишут «Ведомости».

Название Equinor было выбрано не случайно: оно состоит из двух частей, где «equi» созвучно с такими словами в норвежском, как «равенство» и «равновесие», а «nor» указывает на происхождение компании.