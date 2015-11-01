В Жуковском тягач повредил самолет

Тягач задел самолет «Боинг-737» киргизской авиакомпании «Авиатрафик компани» в аэропорту Жуковский в Подмосковье, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Инцидент произошел во вторник вечером около 22.00. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет «Боинг-737», который должен был выполнять рейс Жуковский – Ош (Киргизия)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что лайнер не получил значимых повреждений, но рейс решили отложить.

«В связи с техническим инцидентом, произошедшим в аэропорту, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются», – заявили в пресс-службе Жуковского.

Пассажиров задержанного рейса разместили в гостинице, они вылетят в пунк назначения в течение дня в среду.



Напомним, в 2015 году пассажирский самолет А321 «Когалымавиа» должен был в вылететь из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, однако тягач сломал ему переднюю стойку шасси.