Задержанный СБУ журналист Вышинский не может обходиться без лекарств

Супруга задержанного во вторник в Киеве главного редактора агентства РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, Ирина заявила, что муж испытывает проблемы со здоровьем и не может обходиться без медикаментов.

«Меня очень беспокоит тот момент, что у моего мужа есть некоторые проблемы со здоровьем, и это достаточно серьезные проблемы. Человек не может обходиться без медикаментов», – передает ТАСС слова Вышинской в эфире «Первого канала».

Она добавила также, что не располагает информацией о состоянии мужа.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.