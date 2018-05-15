Несовершеннолетних защитили от лишних вызовов в суд

Верховный суд оградил несовершеннолетних свидетелей и потерпевших от лишних вызовов в суд, следует из постановления пленума ВС о внесении изменений в отдельные постановления по уголовным делам.

«Судья не вызывает в судебное заседание несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, в том числе и в случаях, когда стороны включили их в списки лиц, подлежащих вызову», – цитирует документ ТАСС.

В постановлении также отмечается, что судья при этом обязан обеспечить несовершеннолетнему потерпевшему его право на участие в судебном заседании, уведомив его через законного представителя.

Вопрос о необходимости вызова несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в суд может быть решен в ходе разбирательства в соответствии с требованиями ст. 281 УПК России. Оглашение показаний несовершеннолетнего, согласно этой статье УПК, проводится в его отсутствие, а если стороны или суд считают необходимым допросить его повторно, суд должен вынести соответствующее мотивированное решение.