Футбольные фанаты сожгли свою растяжку «Мы никогда не сгорим»

Фанаты польского ФК «Висла» растянули на матче против клуба «Лех» баннер Nigdy się nie wypalimy («Мы никогда не сгорим») и по неосторожности сожгли плакат.

Сам матч, закончившийся со счетом 1-1, запомнился грандиозным пирошоу, устроенным болельщиками «Вислы» во втором тайме. В один из моментов баннер болельщиков краковской команды загорелся, передает РИА «Новости». Игру прервали на 15 минут.

Напомним, в 2016 году перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Польши и Португалии польские болельщики устроили беспорядки в Старом порту Марселя.