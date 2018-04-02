Блогеры нашли сходство между Бузовой и Волочковой

После публикации фотографии, где обнаженная Ольга Бузова прикрывается только пальмовой веткой, подписчики сравнили ее с балериной Анастасией Волочковой, которая славится такими снимками.

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию, где лежит на газоне, прикрываясь только пальмовой веткой. Ее подписчики оставили множество гневных комментариев, сравнив Бузову с балериной Анастасией Волочковой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 15 Май 2018 в 12:50 PDT

«Шутка про Волочкову», – написала 4ernaya.sestra

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Май 2018 в 4:12 PDT

«Это самая худшая фотография, которую я видела на просторах Instagram», – заявила _miiiiiiiiiiiiilk_.

«Совсем уж ку-ку», – считает tatiana68068.

В комментариях предположили, что Ольга специально привлекает к себе внимание, как и Анастасия Волочкова. Балерина прославилась в соцсетях фотографиями откровенного содержания.



Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 11 Май 2018 в 6:38 PDT