Артисты и журналисты попросили Путина взять на контроль дело Титиева

Журналисты, деятели искусства и науки и другие известные люди направили президенту России Владимиру Путину открытое письмо с просьбой обеспечить передачу дела главы грозненского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева на федеральный уровень.

«Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике. Мы обращаемся к вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело на контроль и положить конец травле «Мемориала», – говорится в письме, опубликованном на сайте центра.

Всего под текстом 60 подписей. Обращение подписали писатель Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Павел Лунгин, актриса Чулпан Хаматова, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, журналист Леонид Парфенов и другие известные в России люди.

11 января Шалинский городской суд Чечни постановил арестовать главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, в чьем автомобиле полицейские обнаружили наркотики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не считают, что арест представителя «Мемориала» в Чечне позволяет делать выводы о какой-либо кампании против правозащитников в этой республике.