Россияне в ОАЭ массово отравились завтраком в отеле

Несколько россиян отравились завтраком в отеле Sheraton, расположенном в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как сообщает издание «Е1» со ссылкой на отдыхающей в ОАЭ жительницу Екатеринбурга, всего после завтрака 9 мая себя почувствовали плохо около 50 российских и иностранных туристов.

«Однозначно причина в еде. Ребенок у меня не завтракал, поэтому не заболел. А нам с мужем до сих пор плохо. К нам в номер врач уже два раза приезжал. А некоторых туристов даже госпитализировали», – сообщила собеседница идания.

Сообщения об отравлении подтвердили в Ассоциация туроператоров России (АТОР), где сообщили о единичных случаях энтеровируса среди отдыхающих в отеле Sheraton в Шардже.

«По имеющейся у нас информации, помощь оказывается на территории отеля. Мы пока не располагаем данными о госпитализации», – заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, добавив, что точное число отравившихся будет уточнено поднее.