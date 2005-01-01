Еврейская традиция поставила под угрозу проведение «Евровидения» в Израиле

Замминистра здравоохранения Израиля Яаков Лицман призвал министров культуры, связи и туризма страны предотвратить осквернение шабата, если «Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме.

В письме министрам Лицман напомнил, что «Евровидение» в 2019 году должно пройти в мае в Иерусалиме. В связи с этим он обратился к членам правительства «от имени сотен тысяч еврейских граждан из всех слоев населения, для которых важно соблюдение субботы», сообщают «Вести-Израиль».

«На протяжении поколений народ Израиля соблюдал субботу», – заявил Лицман в письме, призвав приложить все усилия, чтобы конкурс «не нанес ущерба святости субботы».

Министр культуры Мири Регев уже пообещала, что во время проведения «Евровидения» «не будет нарушения шабата».

Шабат в иудаизме – суббота, седьмой день недели, в который Тора (Пятикнижие) предписывает воздерживаться от работы. При этом в шабат в первую очередь запрещена работа, в которой проявляется творческое начало человека.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Традиционно следующий конкурс проходит в стране, представитель которой победил в «Евровидении». При этом финал обычно проводится в субботу.