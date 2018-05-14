В Нижнем Новгороде презентовали региональную программу подбора эффективных управленцев

В понедельник, 14 мая на площадке РАНХиГС в Нижнем Новгороде губернатор нижегородской области Глеб Никитин презентовал работу региональной программы по подбору высокоэффективных управленцев «Команда правительства».

Как следует из поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релиза, с помощью проекта будут отбираться кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв.

«Сегодня мы запустили hr-портал, портал государственной и муниципальной службы Нижегородской области, который призван обеспечить на совершенно новом уровне управление жизненным циклом карьеры муниципального и государственного служащего. Также портал обеспечит полную информированность кадровых служб о потенциальных перспективных кандидатах, которые есть в их ведомстве или в соседних районах. Самое главное – этот портал дает возможность любому активному гражданину, неравнодушному жителю Нижегородской области, да и всей страны, заявить о себе, предложить свои идеи, свои услуги для работы в правительстве Нижегородской области, в муниципальных образованиях, соответствующих структурах», – сообщил Глеб Никитин.

Портал «Команда правительства» – это уникальное цифровое решение по подбору, оценке и развитию управленческих кадров органов государственной власти. По словам Глеба Никитина, президент России Владимир Путин поставил задачу – проводить открытый и конкурентный отбор в органы государственной и муниципальной власти, и программа «Команда Правительства» представляет собой уникальное цифровое решение этой задачи.

«Предполагаем на этом портале проводить конкурсы на замещение конкретных должностей, как в правительстве, так и муниципалитетах. Формировать на его базе управленческий резерв кадров. Для дальнейшего развития данного инструмента мы подписали соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС, Центром стратегических разработок и Ассоциацией муниципальных образований, чтобы работа шла по целому ряду направлений, чтобы наш опыт использовался федеральными структурами, которые активно задействованы в реформе системы государственного управления», – добавил Никитин.

По его словам руководители всех уровней будут видеть, кто и какими обладает качествами, и с помощью объективных данных принимать решения о карьерном продвижении. Значения имеют только профессиональные качества и управленческие навыки.

«Этот портал является неким продолжателем дела, которое было начато импульсным проектом «Лидеры России», который показал огромный интерес молодых управленцев к тому, чтобы заявить о себе в рамках государственной службы, проявить себя, поучаствовать в таком проекте. Наша задача сделать подобного рода проекты постоянно живущими и обеспечить возможности всем в постоянном режиме заявлять о себе, и быть вовлеченным в процесс формирования новой команды. Поэтому наш портал в первую очередь несет в себе цель формирования единой, постоянно действующей базы данных перспективных управленцев, включая и даже с акцентом на тех, кто сейчас работает на муниципальной службе или государственной службе», – отметил Глеб Никитин.

Участниками программы смогут стать граждане России, в возрасте от 25 до 50 лет с высшим образованием, наличием управленческого стажа не менее 3-х лет и отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет. После регистрации на портале участник проходит тесты, например на уровень IQ, математические способности, знание русского языка, географии. Затем специалисты проверяют рекомендации, указанные в анкете.

Дальше эксперты будут работать с участниками лично в зависимости от того, на что претендуют – на попадание в кадровый резерв или на конкретную должность. Первые итоги программы будут подведены уже в сентябре.

В экспертной сессии приняли участие приглашенные эксперты из Администрации президента, федеральных органов исполнительной власти, РАНХиГС при президенте России и Фонда «Центр стратегических разработок». Они обсудили новые подходы и стандарты кадрового обеспечения госуправления, планы по построению новой системы кадровой работы и вопросы цифровизации государственной гражданской службы. В рамках мероприятия прошло открытое обсуждение опыта федеральных и региональных органов власти по формированию эффективных управленческих команд.

По итогам встречи Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности врио ряда субъектов федерации, которая состоялась 25 апреля, глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что руководимый им регион готов к внедрению новых принципов кадровой политики, на региональном уровне необходимо создать механизм кадрового отбора, который позволил бы кандидатам не просто открыто претендовать на посты в органах власти, но и развиваться, приобретать новые компетенции.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля президент России Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва объявил о втором наборе в программу развития резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он напомнил, что из числа выпускников первого набора семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных регионов.