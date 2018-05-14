Медведев попрощался с вице-премьерами

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил благодарность исполняющим обязанности вице-премьеров, завершающим работу в правительстве.

Медведев заметил, что несмотря на то, что осталось множество проблем, прежний состав правительства работал «единой командой на общий результат».

«Хочу всех еще раз поблагодарить за такую согласованную работу», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что Медведев во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным представит предложения по структуре правительства.

Напомним, 7 мая Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в вице-премьеры, в котором не оказалось Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича.

Медведев также говорил, что реализация президентского «суперуказа» потребует аккуратных взвешенных решений, законотворческой работы и учета всех рисков.