В Молдавии раскрыли преступный сговор фармацевтов и врачей

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила о раскрытии преступного сговора фармацевтических компаний с врачами, назначавшими своим пациентам ради наживы ненужные и дорогостоящие лекарства.

«Прокуроры завершили расследование и передали в суд уголовные дела на представителей трех фармацевтических компаний, а также на девятерых врачей медицинских учреждений Кишинева. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве при оказании медицинских услуг», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что речь идет о коррупционной схеме, в которой представители фармацевтических компаний договаривались с медиками о продвижении тех или иных препаратов.

Как выяснило следствие, врачей убеждали назначать пациентам некоторые лекарства, а также указывать аптеки, в которых их надо покупать. За эти услуги они систематически получали деньги, подарки, а также медикам оплачивали загранпоездки. Кроме этого правоохранители выявили случаи, когда фармацевты таким образом продвигали просроченные лекарства.

В результате обысков были выявлены и изъяты списки, в которых указаны названия медучреждений и имена участвующих в схеме врачей, и проштампованные рецепты, в которых прописаны «нужные» препараты, но не указаны имена пациентов. Если вину фигурантов дел подтвердит суд, им грозит штраф или три года тюрьмы.

Отметим, это не первый такой случай в республике. Так, в начале года в Молдавии задержали 20 человек, заподозренных в организации сети по незаконной продаже сильнодействующих лекарств.