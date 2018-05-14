Спецназовец спас ребенка на МКАД

Сотрудник Росгвардии 9 мая спас четырехлетнюю девочку, которая начала задыхаться в машине матери при движении по МКАД, сообщили в департаменте ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

«Инцидент произошел около 14.00 на МКАД. Проезжая на своей машине по автомагистрали, инспектор ВАИ Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии прапорщик Ильдар Бахтияров обратил внимание на женщину у обочины, которая просила о помощи», – передает РИА «Новости» сообщение Росгвардии.

Выяснилось, что женщина с четырехлетним ребенком возвращалась домой из гостей, когда девочка внезапно потеряла сознание и начала задыхаться.

«Ильдар Бахтияров оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и, оценив ситуацию, посадил ребенка и ее мать в свой автомобиль и повез в ближайшее медицинское учреждение. В пути он остановился у патрульного экипажа ДПС, который сопроводил их до больницы», – сообщили в ведомстве, уточнив, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.



По словам врачей, инцидент завершился благополучно благодаря действиям прапорщика Бахтиярова. Командование части уже поощрило росгвардейца.