Юлия Самойлова решила рассказать, как выжила

Российская певица Юлия Самойлова презентует свою книгу «Обычная необычная история».

«Дорогие друзья! В четверг, 17 мая, в 18.30 в Московском доме книги на Новом Арбате состоится встреча, на которой я представляю свою книгу «Обычная необычная история». Буду рада видеть вас! На встрече я отвечу на вопросы гостей и немного расскажу о своей жизни», – сообщила Юлия Самойлова в Instagram.

В аннотации сказано, что в своей книге Юля откровенно и эмоционально рассказывает о своей жизни в таежном городе, семье, друзьях, влюбленностях:

«Как она, приспосабливаясь к жизни в инвалидной коляске, начала заниматься любимым делом – пением. О том, как она вообще выжила, и как иногда ей самой приходилось быть примером и даже опорой для окружающих, которые кажутся значительно сильнее ее».

В комментариях пользователи, впрочем, снова раскритиковали девушку за то, что она не прошла в финал песенного конкурса «Евровидение».

Участница от России Юлия Самойлова в этом году не прошла в финал «Евровидения». В соцсетях из-за этого началась травля певицы, ее также стали критиковать и другие исполнители. Также стало известно, что Алла Пугачева отговаривала ее от выступления.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).