Стало известно о подготовке Запада к выборам 2021 и 2024 годов в России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета представила проект доклада, согласно которому Запад при попытках влияния на прошедшие в России президентские выборы делал главный расчет на будущее – парламентские и президентские выборы в России в 2021 и 2024 годах.

«Ни один серьезный западный аналитический центр не рассчитывал на то, что сам Владимир Путин не будет участвовать в выборах, а его победа 18 марта не вызывала там сомнений, так же, как и то, что это будет уверенная победа, основанная на поддержке явного большинства российского общества», – приводит РИА «Новости» слова главы комиссии Андрея Климова, в понедельник выступившего на заседании международного комитета.

Климов отметил, что главный расчет Запад делал на будущие выборы в России. По его словам, еще в октябре в Совфеде предлагали ряд мер, направленных на усиление защиты государственного суверенитета и, в частности, его электоральной составляющей.

В проекте доклада также говорится, что США и ряд других западных стран ставили конкретную задачу не допустить к президентскому посту лично Владимира Путина начиная с 2011 года, то есть задолго до международного политического кризиса 2014 года, победы Дональда Трампа на выборах в США и провозглашения в американском законодательстве России как официального противника коллективного Запада.

Запад пытался дискредитировать личность Путина, проводимую им внешнюю и внутреннюю политику, внести максимальный раскол в окружение президента, «включая давних друзей и коллег», говорится в проекте доклада.

Климов рассказал, что западные страны пытались изолировать российского лидера не только на мировой арене, но и внутри России.

Сенатор поддержал инициативу депутатов Госдумы ввести наказание за выполнение в России санкций, введенных против нашей страны Западом.

По мнению Климова, следует также усовершенствовать избирательное право, в частности – внести поправки в административное и уголовное законодательства, касающееся запрета на любое иностранное участие в избирательном процессе, кроме миссий международного наблюдения.

Полностью доклад по президентским выборам в России будет опубликован 30 мая.

Напомним, Путин одержал победу на выборах главы государства с рекордной поддержкой – свои голоса за него отдали более 56,4 млн избирателей (76,68% голосов). По результатам опроса ВЦИОМ, работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.