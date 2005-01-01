Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над пассажиркой в аэропорту, которая перевозила одну сумку Hermès в другой, назвав это маразмом.

«Для тех, кто разочарован дешевизной продукции компании Hermès и требует особого к себе ценового уважения, предлагается эксклюзивное решение: можно купить две сумки Hermès по оригинальной стоимости, положить одну в другую и наслаждаться возможностями одной сумки по цене двух», – язвительно написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Подписчики в комментариях предположили, что это новый способ хранения сумок, используемый наподобие пакетов:

«У наших людей есть привычка хранить пакет для пакетов, а это просто сумка, для сумок – там внутри еще парочка, их просто не видно. «Пакет для пакетов – 80 уровень», – пишет Юрий Викторович Баяндин.

«Ясно дело, что это способ перевозки. Но в этом и есть маразм. Сумка за 15 тыс. евро предполагает другой образ жизни. Зачем покупать то, что не соответствует остальным возможностям?» – спрашивает Захарова.

Подписчики Захаровой пошли дальше сумок:

«Жаль, что финт с сумкой Hermès не провернуть с Lamborghini», – сокрушается Тигран Абгарян.

«Можно заказать у Lamborghini фуру», – предложила Захарова.

Напомним, ранее блогеры раскритиковали Захарову за платье.