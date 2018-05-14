На Украине предложили запретить показ матчей ЧМ-2018

Группа депутатов «Радикальной партии» предложила запретить трансляцию на Украине матчей ЧМ-2018, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Рады.

В пояснительной записке к проекту документа указывается, что на трансляцию на Украине матчей чемпионата мира должен быть наложен запрет, чтобы не допустить «популяризации на Украине страны-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.



Авторы инициативы, в частности, предлагают признать, что «трансляция ЧМ по футболу в России нарушает законные права и интересы граждан Украины» и на этом основании ее запретить.



Напомним, ранее глава министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сравнил трансляцию чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, со смертью.

Ранее Аласания заявлял, что НОТУ не станет транслировать Чемпионат мира по футболу 2018 года.