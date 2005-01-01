Названа возможная дата встречи Путина с Медведевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, в какой день президент Владимир Путин может принять премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно Конституции, Медведев обязан к вторнику, 15 мая, представить главе государства предложения по структуре нового правительства.

Песков сообщил ТАСС, что не исключена такая встреча в этот день, однако предпочел не делать официального объявления о ней.

Ранее Дмитрий Медведев озвучил планы по своим замам.