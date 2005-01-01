Минченко: Брычева обладает огромным авторитетом в юридической среде

Лариса Брычева – человек, который фактически имела право вето в законодательном процессе, и по поводу ее кандидатуры нет вопросов с точки зрения ее теоретической компетентности, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя возможное назначение Брычевой председателем Конституционного суда.

Пока что все сообщения о смене руководства Конституционного суда на уровне слухов, отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Однако он подчеркнул: «Брычева – один из наиболее влиятельных профессионалов в юридической среде. Это человек, который фактически имел право вето в законодательном процессе, человек, который обладает огромным авторитетом».

Он напомнил, что Брычева достаточно давно работает на своей позиции в государственно-правовом управлении президента РФ. Так что касательно Брычевой здесь «как минимум нет вопросов с точки зрения ее теоретической компетентности», – добавил политолог.

Кандидатура Бастрыкина на этот пост менее вероятна, полагает собеседник. «Если это произойдет, то это будет вариант почетной пенсии», – считает эксперт.

Напомним, о том, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева могут перейти в Конституционный суд, сообщил в понедельник источник РИА «Новости». По его данным, 75-летний Валерий Зорькин может покинуть пост председателя КС по состоянию здоровья. «Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента», – сказал источник. Его место может занять начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, «могут в скором времени стать судьями Конституционного суда», – подчеркнул собеседник агентства.

Между тем, в случае ухода Брычевой из ГПУ президента, на ее должность рассматриваются кандидатуры главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.



Решать вопрос с кандидатурой будет президент, отметил Минченко. Между тем, Клишас и Крашенинников – очень авторитетные профессионалы, подчеркнул политолог. Каждый в своей палате парламента является признанным специалистом в своей сфере, добавил он. «И та, и другая кандидатура, на мой взгляд, очень хороша», – резюмировал эксперт.