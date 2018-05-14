Симоньян предсказала новые правила для СМИ в Германии из-за RT

Германия может переписать правила для средств массовой информации, чтобы запретить передавать RT в аренду студии, считает главный редактор телеканала Russia Today и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Пару месяцев назад мы поговорили с одним немецким политиком в студии одного немецкого радио. Германскому союзу журналистов это очень не понравилось», – рассказала она в Facebook.

Симоньян отметила, что теперь в Германии «перепишут правила для СМИ, чтобы студии в аренду нам больше не давать».

«Странно, что дезинфицировать после нас не стали – а то вдруг там хайли лайкли «Новичок» остался», – добавила главред RT.

В марте RT использовал студию радиостанции MDR для организации телемоста с членом партии «Альтернатива для Германии» Максимиллианом Кра. Радиостанцию за это резко раскритиковали, упрекнув за сотрудничество с Russia Today.

Между тем, немецкие СМИ беспрепятственно работают в России. Русскоязычный сайт есть, в частность, у Deutsche Welle.

Российские СМИ подвергаются притеснениям на Западе. В США по требованию американских властей RT пришлось зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Президент Франции Эммануэль Макрон со своей стороны заявлял, что телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik «не журналисты», так как эти СМИ якобы «распространяли клевету». Кроме того, журналистов RT France не пускают на официальные мероприятия команды Макрона.