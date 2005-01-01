Звезда фильмов «Брат-2» и «Сестры» прокомментировал слухи о своей госпитализации

Российский актер Дмитрий Орлов, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Брат-2» и «Сестры», комментируя появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации, рассказал о своем здоровье.

«Великолепно все. <…> Я жив и здоров. Так и напишите», – сказал он телеканалу «360».

При этом ранее в понедельник в СМИ появились сообщения о том, что Орлов якобы находится в одной из столичных клиник с серьезным заболеванием и что в ближайшие месяцы его будто бы ждет сложная операция.

Дмитрий Орлов – российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий. В «Брате-2» он сыграл бандита, с этого и началась его карьера. В «Сестрах» он исполнил роль милиционера, за что получил премию фестиваля «Созвездие».

На его счету свыше 45 киноролей, четыре режиссерских работы, сценарный труд и продюсирование.