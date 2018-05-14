Британия решила построить подлодку за 2 млрд долларов

Британское командование решило построить седьмую атомную подлодку с ракетно-торпедным вооружением типа Astute, от строительства которых ранее хотели отказаться из экономических соображений, передают западные СМИ.

Как пишет газета Financial Times, контракт на создание лодки с британской компанией BAE Systems достигает 1,5 млрд фунтов стерлингов (2 млрд долларов). В настоящее время три таких подлодки уже стоят на вооружении ВМС страны, еще три строятся, передает ТАСС.

Кроме того, министерство обороны Великобритании решило выделить более 900 млн фунтов стерлингов (более 1,2 млрд долларов) на создание АПЛ типа Dreadnought, оснащенных ракетами Trident.

«Многомиллиардные инвестиции в ядерные подлодки свидетельствуют о нашей непоколебимой приверженности к обеспечению безопасности Великобритании в свете возрастающих угроз», – заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон.

Напомним, в 2012 году близкий к испытаниям источник сообщил, что первая из семи новейших атомных субмарин Королевского флота Великобритании проекта Astute («Сообразительная»), на который уже потрачено около 2 млрд фунтов, оказалась полна конструкторских недостатков.

В феврале 2018 года Daily Express сообщала, что командование вооруженными силами Великобритании намерено отложить создание седьмой и восьмой атомных подлодок с ракетно-торпедным вооружением типа Astute ради экономии средств.