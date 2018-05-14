В Киеве избили сына депутата Рады

Сына депутата украинской Рады от фракции «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича – Александра избили в Киеве, он находится в больнице, сообщили в пресс-службе депутата.

«В ночь на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича – Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками «органов», до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы депутата.

Там рассказали также, что прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух мужчин, а пострадавших отправили в больницу.

Напомним, в августе 2017 года другой сын депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича – Нестор за рулем Bentley совершил наезд на пешехода в центре Киева.

В сентябре 2014 года народного депутата Украины Нестора Шуфрича избили в Одессе на ступеньках областной госадминистрации.