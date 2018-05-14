Малазийский премьер попросил дарить чиновникам только еду и цветы

Вновь избранный премьер Малайзии Махатхир Мохамад попросил народ страны дарить чиновникам страны только цветы и продукты питания, сообщают местные СМИ.

«Я благодарен всем, кто поддержал нашу коалицию во время избирательной кампании своими пожертвованиями. Но теперь время пожертвований кончилось, и я призываю всех тех, кто хочет выразить свою поддержку нового правительства подарками, отныне дарить министрам и чиновникам правительства только цветы и продукты питания», – передает РИА «Новости» со ссылкой на малазийскую газету The Star слова премьера.

«Мы хотим быть уверенными с самого начала, что в новом правительстве коррупции не будет», – добавил он.

Он также отметил особую важность искоренения коррупции и объявил о создании «Антикоррупционного движения».

«Управление страной должно осуществляться через главенство закона. Мы проследим, чтобы законы касались всех без исключения, вне зависимости от занимаемого положения», – заявил Махатхир Мохамад.

В том же обращении новый премьер-министр Малайзии определил основную политическую линию правительства в экономике как всемерную поддержку свободного предпринимательства, стимулирование внутренних и иностранных инвестиций, обеспечение преимущества национальному бизнесу в реализации крупных инфраструктурных проектов и строгий контроль за налоговыми ведомствами в целях недопущения безосновательного повышения налоговых сборов с предприятий.

Напомним, 10 мая впервые в истории на выборах в парламент Малайзии победила оппозиционная коалиция «Альянс надежды» во главе с экс-премьером Махатхиром Мохамадом.