Мэй призвала Иран прекратить удары по израильским объектам

Британский премьер Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани и призвала Тегеран воздерживаться от новых атак по объектам Израиля, сообщил официальный представитель канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр [Тереза Мэй] ясно дала понять, что Великобритания осуждает иранские ракетные удары против израильских сил и призывает Иран воздерживаться от любых новых атак», – передает РИА «Новости» текст сообщения представителя офиса премьера.

Мэй призвала Иран «избегать провокационных действий» ради мира и безопасности в регионе.

В четверг израильские военные рассказали о ночной атаке десятков целей, принадлежащих иранским формированиям в Сирии. Иран пригрозил «сровнять с землей» Тель-Авив и Хайфу, если Израиль будет действовать «безрассудно».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что Россия может извлечь большую выгоду из щекотливой ситуации между Ираном и Израилем.