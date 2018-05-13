На власти Франции обрушилась критика за теракт в Париже

Новости о личности террориста, устроившего нападение на прохожих с ножом в центре Парижа, вызвало негодование у целого ряда французских политиков, пишет Le Figaro, уточняя, что речь, в частности, идет о «Национальном фронте» и «Республиканцах».

Как выяснилось, исполнитель теракта, восемь лет назад ставший гражданином Франции, находился под наблюдением властей – ему присвоили категорию «S» (такую категорию силовые органы страны присваивают лицам, представляющим угрозу безопасности Франции), передает ИноТВ текст статьи французского издания.

Председатель партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен обратила внимание на то, что выходец из Чечни получил французское гражданство в 2010 году, и задалась вопросом о том, каким образом «этот террорист-исламист и его семья» попали на территорию Франции.

Ле Пен также раскритиковала главу МВД Франции Жерара Колона за то, что тот назвал случившееся «нападением», а не «терактом». «Для чего нужен министр внутренних дел, если после каждого теракта он лепечет жалкие пустые слова?» – возмутилась Ле Пен. Ее поддержал и зампред партии Николя Бэ: «Франция не может позволить себе иметь министра внутренних дел, ограниченного ролью беспомощного комментатора».

Другой член «Национального фронта» Жильбер Коллар заметил, что невозможно одновременно стремиться к контролю над уровнем терроризма и «открывать ему все двери». Он призвал перейти к политике ограничения иммиграции и потребовал усилить контроль над миграционными потоками.

В свою очередь председатель партии «Республиканцы» Лоран Вокье потребовал от властей превентивной изоляции наиболее опасной категории лиц, систематической высылки лиц категории «S», не имеющих французского гражданства. «Хватит с нас этой слепоты и этого бездействия, господин президент [Франции Эммануэль Макрон], которые и так длились слишком долго», – заявил он.

Напомним, в субботу в Париже мужчина с ножом напал на прохожих, один человек погиб, а самого нападавшего ликвидировала полиция. Нападавшим оказался 20-летний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне, а в 2010 году получивший французское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что Азимов именно во Франции стал террористом, поэтому ответственность за то, что он встал на путь преступности, лежит на этой стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Франция вновь оказалась под ударом террористов.