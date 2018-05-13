Названы самые популярные в России музыканты

На видеохостинге YouTube появился раздел музыкальных хит-парадов, где можно отследить предпочтения пользователей в зависимости от географического положения.

По данным на конец апреля и начало мая, самым популярным исполнителем в России стал Егор Крид, передает РИА «Новости».

На втором месте – Элджей, тройку лидеров замыкает дуэт «Время и Стекло»

Кроме того, популярностью в России пользуются Jah Khalib, «Ленинград», Loboda, Matrang, Ольга Бузова, MiyaGi & Endshpiel и Pharaoh.

Самым популярным клипом стал «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова с участием Ольги Бузовой. На втором месте – «Миллион алых роз» Егора Крида, на третьем – «Одним целым» рэпера Pharaon.