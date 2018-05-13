Посол Германии высоко оценил уровень подготовки России к ЧМ по футболу

Германский посол в Москве Рюдигер фон Фрич высоко оценил уровень подготовки российских городов к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля.

«В прошлом году я видел финал Кубка конфедераций, я видел, насколько хорошо Россия к нему подготовилась», – сказал он во время рабочей поездки в Саратов. Рюдигер фон Фрич отметил, что всегда верил в то, что Россия подготовится к этому чемпионату, проявит исключительное гостеприимство и проведет его с успехом, передает ТАСС.

Посол сообщил, что планирует присутствовать на играх первенства, в частности, посетит первый матч сборной Германии, которая сыграет 17 июня против Мексики.

В начале мая руководитель ФИФА Джанни Инфантино объявил, что Россия готова к проведению ЧМ-2018.