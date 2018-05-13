Лавров увидел в «Спартаке» отражение русской души

Московский футбольный клуб «Спартак» является отражением души русского человека, который сегодня может быть наверху, а завтра провалиться, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

«Спартак» отражает душу русского человека – сегодня ты будешь наверху, а завтра все провалится», – сказал Лавров после окончания матча 30-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Динамо» и уступил вторую строчку в турнирной таблице, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что надо болеть дальше», – добавил он.

Поражение от «Динамо» Лавров назвал «печальным» и рассказал, что очень часто «Спартак» проигрывает, когда он находится на стадионе.

«Как только я приезжаю, они в большинстве случаев проигрывают. Сегодня не видно было желания, это жаль», – сказал Лавров.

Лавров известен как преданный фанат московского «Спартака». После чемпионства команды в прошлом году он сравнил этот футбольный клуб с «родиной, которую не выбирают».