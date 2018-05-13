Египет возмутился действиями RT

МИД Египта выразил возмущение в связи с публикацией RT опроса, посвященного спорной территории на египетско-суданской границе, в субботу в связи с этим власти арабской республики связались с российской стороной.

Египет потребовал от России «резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом», а также призвал Москву потребовать «объяснить это неприемлемый поступок», передает Deutsche Welle.

Кроме того, министр иностранных дел Египта Самех Шукри уже решил отменить интервью, которое собирался дать RT 19 мая.

В то же время сообщение об опросе на сайте RT, опубликованное 11 мая, видимо, уже было удалено.

Речь в нем шла о принадлежности «треугольника Халаиба» – Египту или Судану. Эта территория находится на границе между двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией, однако контролирует спорный регион Египет.