Опубликовано видео масштабного пожара в небоскребе в Дубае

В воскресенье утром в Дубае произошел сильный пожар в одном из небоскребов района Dubai Marina, в Сети появилось видео возгорания.

Видео опубликовано на YouTube.

Все жители небоскреба Zen Tower эвакуированы, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Пожарные установили контроль над огнем.

При этом пожар произошел в условиях пыльной бури и сильного порывистого ветра.