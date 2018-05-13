В Афганистане разбился военный вертолет

В провинции Гильменд на юге Афганистана при экстренной посадке разбился вертолет Афганской национальной армии (ANA), сообщает министерство обороны страны.

Инцидент произошел в ходе спецоперации в районе города Гиришк в ночь на воскресенье. Утверждается, что причиной стала техническая неисправность. Экипаж эвакуировали в безопасное место, вертолет уничтожен силовиками, передает РИА «Новости».

Источник в вооруженных силах утверждает, что инцидент произошел во время рейда с целью задержания одного из командиров боевиков, однако вертолет сбили.

«Талибан» также заявил, что сбил вертолет, а все военные на борту якобы были убиты.

Марка вертолета не называется.