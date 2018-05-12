Опубликовано видео кровавой реки в Петербурге

Впадающая в Неву река Мурзинка в Санкт-Петербурге стала кровавого цвета; в Сети появилось видео реки-хамелеона.

Запись публикует Life Shot, отмечая, что, по словам местных жителей, зимой Мурзинка была ядовито-желтого цвета.