Посольство США в Киеве призвало расследовать нападения на цыган

Посольство США на Украине призвало правоохранительные органы расследовать недавние нападения на цыган.

«На Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на цыган. Справедливость и толерантность по отношению к меньшинствам являются ключевыми в новой Украине», – сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

Посольство имеет в виду нападение, произошедшее 9 мая. Тогда неизвестные сожгли цыганский лагерь в Железнодорожном районе Львова. Имущество цыган было уничтожено, жители вынуждены были покинуть поселение, сообщил аппарат уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Денисова направила запрос в управление нацполиции во Львове с просьбой принять меры и «гарантировать публичную безопасность и порядок».

Она отметила тенденцию к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости в отношении представителей цыганского национального меньшинства и заявила, что «такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятие мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем».

Напомним, в пятницу правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в связи с разгромом цыганского лагеря, ответственность за который взяла на себя националистическая группировка.

В апреле активисты националистической организации разгромили и подожгли лагерь цыган под Киевом.