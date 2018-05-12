Увидевший себя по ТВ подозреваемый в педофилии пришел в СК

Житель Казани, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении школьницы, сам пришел в СК, узнав себя на распространенной в СМИ записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый, 29-летний мужчина, сам обратился в следственные органы Казани, после того, как увидел себя в СМИ. Потерпевшая его опознала, сообщает СУ СК по Республике Татарстан.

По данным следствия, 8 мая 13-летняя школьница возвращалась из школы домой. Когда она зашла в лифт в подъезде одного из домов по улице Серова в Казани, за ней забежал мужчина и «совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия». Девочка закричала, и мужчина убежал.

В управлении СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («развратные действия»). Следователи опубликовали в СМИ фото и видео с камер видеонаблюдения.

Сейчас, сообщают в управлении СК, идет допрос подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.