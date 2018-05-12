Создана интерактивная карта ада

Итальянская дизайн‐студия создала сайт с интерактивной картой девяти кругов ада – по мотивам поэмы Данте Алигьери «Божественная комедия».

В виртуальный тур по маршруту, который совершил лирический герой произведения, можно отправиться на сайте студии.

Авторы работы предположили, что современникам будет интересно узнать больше о том месте, «где, возможно, окажется их душа», сообщает телеканал «360».

Произведение было написано в период с 1308 по 1321 годы и рассказывает о путешествии флорентийца по девяти кругам ада, а также по чистилищу и раю.