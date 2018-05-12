В здании московской управляющей компании нашли склад оружия

Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в здании управляющей компании в столичном районе Южное Медведково, сообщили в правоохранительных органах.

Арсенал якобы принадлежал сантехнику, который работал в данной организации, передает РИА «Новости».

Среди найденного имеются винтовка, карабин, два пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, а также набор по чистке оружия.

Отмечается, что сантехник, подозреваемый в хранении оружия, ранее был судим по статьям УК «Кража», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ».

Изъятые предметы направили на экспертизу.