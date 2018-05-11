Киркоров раскрыл секрет успеха на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров, который в разные годы работал с исполнителями, выступающими на «Евровидении», сказал, какому рецепту нужно следовать, чтобы одержать победу на международном песенном конкурсе.

«Рецепт один: надо быть уникальным, не таким, как все. Надо интуитивно почувствовать, каким будет конкурс, как и что нужно сделать, чтобы выделиться на фоне некой пластиковости и искусственности некоторых участников. Выделиться и запомниться», – сказал он телеканалу «Рен-ТВ».

Киркоров признался, что для него «Евровидение» – особенный конкурс, «как каникулы», «как адреналин». «Некий период жизни, который не перемешивается с моей деятельностью. Я здесь продюсер», – заметил он.

В разные годы король российской поп-сцены помогал готовиться к конкурсу Дмитрий Колдуну от Белоруссии, Ани Лорак от Украины, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым от России. Сейчас Киркоров работает с молдавской группой DoReDos.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 11 Май 2018 в 1:22 PDT

Он вспомнил, что с каждым участником он готовить что-то, подходящее именно ему. «Когда мы готовили Диму Колдуна была мистика, она пошла от его фамилии. Под Сережу Лазарева нужна была модная тема. У нас это получилось», – рассказал Киркоров.

На «Евровидении» в 2016 году зрители отдали максимальное количество голосов представителю России Сергею Лазареву, однако при сложении этих голосов с баллами судей он занял третье место, а победу жюри отдало представительнице Украины Джамале, исполнившей песню о депортации Сталиным крымских татар в 1944 году.

Напомним, представительница России Юлия Самойлова в этом году не прошла в финал конкурса «Евровидение». Она назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду. Между тем, в соцсетях началась травля Самойловой. Ее также стали критиковать и другие исполнители.