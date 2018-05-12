Телебашню в Екатеринбурге снова начали взрывать

В Екатеринбурге продолжили демонтаж недостроенной телебашни; в результате взрыва, произведенного в субботу, обломки попали на парковку соседнего жилого комплекса, повредив автомобили.

«Сегодня в 7-8 утра снова был хлопок, их слышно довольно часто. А потом в чате жильцов появились фотографии разбитой машины. Ее хозяина сейчас ищут. Машина стояла на парковке жилого комплекса под шлагбаумом», – приводит слова местного жителя интернет-портал E1.ru.

Фото с места происшествия приводит телеграм-канал «360tv»:

Осколки попали в лобовые стекла нескольких автомобилей, оставив большие отверстия и трещины. О том, пострадали ли в результате инцидента люди, не сообщается.

Уральская горно-металлургическая компания, занимающаяся сносом башни, пообещала компенсировать автовладельцам нанесенный ущерб.

Сообщается, что на месте постройки планируют создать ледовый дворец для клуба Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист».

Напомним, демонтаж телебашни в Екатеринбурге начали в марте. Позже ее собирались внести в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Обрушение самого высокого недостроя».