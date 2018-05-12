Дело об убийстве трех криминальных авторитетов передали в суд

Советский районный суд Брянска рассмотрит дело об убийстве трех криминальных авторитетов, которые были застрелены в 2003 году, сообщает Генпрокуратура России.

Суд рассмотрит дело в отношении одного из членов преступной группировки, действовавшей в 2002–2009 годах на территории региона, сообщает РИА «Новости».

Мужчину обвиняют в убийстве более двух лиц, совершенном общеопасным способом организованной группой по найму, а также в незаконном хранении оружия, совершенном организованной группой.

По данным следствия, «обвиняемый обвиняемый и его сообщник в ночь на 22 апреля 2003 года, действуя по найму, расстреляли из автомата и пистолета троих брянских «криминальных авторитетов», убив их».

Еще одному человеку в результате инцидента был причинен легкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела в отношении остальных членов организованной преступной группы продолжается.