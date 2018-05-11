Полина Гагарина едва не утонула на Мальдивах

Российская певица Полина Гагарина сообщила в соцсетях, что, находясь в отпуске на Мальдивах, чуть не утонула вместе с дочерью; в итоге артистка сильно повредила ногу.

Гагарина написала в своем Instagram, что наступила на коралл и подскользнулась; в этот момент у нее на руках находилась дочь.

На несколько мгновений певица с ребенком оказались под водой, однако на помощь пришла мать Гагариной.

Артистка сообщила, что в результате инцидента она получила «достаточно глубокий» порез на ноге, однако не унывает.

«Гружу ногу на (...) круг для купания, чтобы не намочить, и трепыхаюсь в воде как перевернутый таракан (...) Мои немного подсмеиваются, но больше жалеют! Мальдивы в этот раз к нам враждебно настроены», – иронизирует Гагарина.