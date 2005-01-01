ЦРУ рассекретило информацию о преступлениях военной диктатуры в Бразилии

Генерал Эрнесту Гайзел, занимавший в 1974-1979 годах пост президента Бразилии, одобрил практику внесудебных расправ над оппозиционерами, сообщают СМИ со ссылкой на рассекреченный ЦРУ документ.

В 1970-х годах директор ЦРУ Уильям Колби передал госсекретарю США Генри Киссинджеру служебную записку, в которой говорилось о решении Гайзела. Кроме того, Гайзел велел, чтобы решение о судьбе каждого оппозиционера принимал генерал Жуан Баптиста Фигейреду, который в 1979 году стал следующим президентом страны, передает ТАСС со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Как следует из записки, в 1974 году бразильский генерал Милтон Таварес доложил Гайзелу, что убито около 104 человек, и попросил разрешить дальнейшие расправы.

Гайзел размышлял над этой просьбой пару дней, а после сообщил Фигейреду, что казни должны продолжиться, но применяться только в отношении «опасных лиц, занимающихся подрывной деятельностью». Было решено, что Центр информации Сухопутных войск Бразилии при аресте оппозиционеров «будет консультироваться с Фигейреду» и получать от него разрешение на казнь.

Документ был обнародован три года назад за исключением двух абзацев, содержание которых до сих пор считается секретным.

Сухопутные войска Бразилии не подтвердили и не опровергли эту информацию, так как, по их словам, документация, относящаяся к данному периоду уничтожена. Капитан запаса Жаир Болсонару, который может стать участником президентской гонки в Бразилии, считает публикацию попыткой дискредитировать его.