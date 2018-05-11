Мужчина насмерть разбился на самодельном самолете под Петербургом

В результате падения под Санкт-Петербургом самодельного летательного аппарата погиб один человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Один из двух находившихся на борту мужчин погиб, второй был госпитализирован, передает «Интерфакс».

Самодельный самолет неудачно приземлился в районе населенного пункта Починок, передает Пятый канал.